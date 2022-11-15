Подмосковье 15 ноября 2022, 15:51 Подмосковье стало лидером России по вторичной переработке отходов

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Всемирный день вторичной переработки отмечается во многих странах 15 ноября. В связи с этим в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья подвели итоги реформы по обращению с отходами, которая реализуется в регионе с 2019 года.

По данным за 11 месяцев 2021 года Подмосковье стало лидером «Зеленого рейтинга» России среди регионов. Область была удостоена «Зеленой премии».

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«Буквально за последние четыре года мы ушли от старых технологий и создали культуру переработки отходов и раздельного сбора мусора», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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С 2019 года область направила в переработку 8,3 миллиона тонн отходов. Это примерно 120 тысяч стандартных железнодорожных вагонов. В регионе перестали захоранивать мусор, а все полигоны ТКО были закрыты еще в 2020 году.

В настоящее время на территории Подмосковья работают 11 современных комплексов по переработке отходов. Восемь их них — новые, а еще три — модернизированы из старых полигонов. Общая мощность КПО составляет 7,5 миллионов тонн. Здесь поступающий мусор сортируют по фракциям, после чего металл, стекло и пластик отправляют в переработку. Из них делают новые предметы для быта и строительства.

В будущем в Подмосковье планируется строительство четырех заводов по энергетической утилизации отходов. Объекты появятся в 2023–2024 года в городских округах Воскресенск, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Богородский. Эти станции будут обезвреживать «хвосты», которые остаются на КПО после сортировки.

Сегодня почти 100% жителей многоквартирных домов Подмосковья вовлечены в раздельный сбор отходов. В серые баки они выбрасывают смешанный мусор, а в синие — пластик, стекло и бумагу. Более 168 тысяч контейнеров нового образца установлено сегодня в регионе.

«Число контейнерных площадок также увеличилось с 16 тысяч в 2019 году до 68 тысяч на данный момент», — добавил Антон Велиховский.

На вторичную переработку с 2019 года отправлено из Подмосковья порядка 1,6 миллиона тонн бумаги и картона, почти 0,7 миллиона тонн металла, 1,25 миллиона тонн пластика, более 1,1 миллиона тонн стекла, свыше 3,2 миллиона тонн органических отходов. Помогают сортировать и площадки «Мегабак», установленные в 56 городских округах. Эти пункты собрали уже около 130 тысяч кубических метров крупногабаритного хлама и постоянно проводят акции по сбору шин, неработающей бытовой техники, и другие.

В августе 2022 года в Подмосковье заработала онлайн-платформа «Кармитт», на которой уже зарегистрировались более 7,46 тысячи пользователей. Приложение помогает отдавать ненужные вещи в обмен на баллы, которые можно тратить у партнеров проекта.

Повсеместно устанавливаются фандоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Экологические акции и уроки по правильному сбору мусора регулярно проходят в школах региона.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье создана и эффективно развивается комплексная система по обращению с отходами. Он подчеркнул, что экология региона — на первом месте, а ситуация с мусорными полигонами никогда не должна повториться.