Подмосковье 19 марта 2024, 10:46 Подмосковье стало лидером России по строительству жилья за 2 месяца Министерство жилищной политики Московской области

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За два первых месяца года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 1,85 миллиона квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель по России, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Из построенного жилья 0,22 миллиона «квадратов» пришлось на многоквартирные дома и 1,63 миллиона — на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 9% от общего ввода жилья в России.

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Больше всего квадратных метров ввели в Ленинском городском округе — 163 тысячи. В Лыткарине построили 24 тысячи квадратных метров за два месяца, в Богородском — 14 тысяч.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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