Подмосковье 22 ноября 2023, 11:58 Подмосковье стало лидером России по спросу на ипотеку в 2023 году ГК Гранель

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Подмосковье возглавило рейтинг регионов по спросу на ипотеку в новостройках. Такой кредит остается одной из самых популярных форм приобретения жилья, но заемщик не всегда знаком с тонкостями оформления сделки. В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о закладной на недвижимость, которую требуют многие банки.

Закладная — это вид ценной бумаги, которая подтверждает, что приобретенная в ипотеку квартира передается в залог банку. Это гарантия того, что заемщик не откажется от своих платежных обязательств в будущем. Оформлять закладную при покупке жилья в ипотеку необязательно, но большинство банков настаивают на регистрации этого документа, чтобы снизить риски.

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В закладной обязательно указывается вся информация, касающаяся условий ипотечного договора. Оформлением закладной банк занимается самостоятельно, клиенту придется только подписать. После этого закладную направят в Росреестр, где ей присвоят номер. За регистрацию документа клиенту придется заплатить госпошлину.

Когда клиент выплатил долг, действие закладной аннулируется. Проверить, действительно ли был аннулирован залог, можно на сайтах Росреестра или «Госуслуги» в разделе «Мои объекты».

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