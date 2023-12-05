Подмосковье 05 декабря 2023, 17:48 Подмосковье стало лидером России по реализации программы «Промышленная ипотека» Unsplash

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Подмосковные инвесторы заключили около 60 договоров по программе «Промышленная ипотека». Так, регион остается лидером в России в данном направлении.

«В количественном выражении на Подмосковье приходится 8,7% всех заключенных в стране договоров по промипотеке, а в денежном — почти 13%», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Контракты заключили на общую сумму 8,7 миллиарда рублей. Программа позволяет предпринимателям получить кредит по ставке от 3 до 5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа под эти цели составляет 500 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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