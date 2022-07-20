Подмосковье стало лидером России по производству сухих кормов для животных в первом квартале

Московская область стала лидером по объемам производства сухих кормов для животных. Второе место осталось за Калужской областью, третье — за Новосибирской. В Подмосковье на текущий момент производится примерно 40% всех кормов для домашних животных в России.

«Объемы производства сухих кормов для домашних животных в Подмосковье за первый квартал этого года достигли 71,98 тысячи тонн. Это на 10,6% больше по сравнению с тем же периодом в 2021 году», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как отметил Филимонов, таких высоких результатов удалось достигнуть в том числе и при помощи работы особенно динамично развивающихся компаний в регионе. Например, ООО «МАРС» (выпускает корма под марками Pedigree, Whiskas), ЗАО «Рускан» (выпускает корма под марками Royal Canin), ООО «Компания Акана», ООО «ПЕТКОРМ», ООО «НПЦКТ» (выпускает корма под брендом AlphaPet).

Также в этом году в Подмосковье начался выпуск российских кормов для кошек и собак AlphaPet классов Premium и Superpremium из качественного отечественного сырья. До недавнего времени корма этого класса в России были исключительно импортными. За производством в регионе следит губернатор Московской области Андрей Воробьев.