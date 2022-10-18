Подмосковье стало лидером России по производству йогуртов | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 23:51 Подмосковье стало лидером России по производству йогуртов

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По результатам восьми месяцев текущего года, первое место по производству йогурта в стране занимает Московская область. Объем производства этого продукта составил более 226 тысяч тонн.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов сообщил о том, что следующим в рейтинге регионов идет Москва с объемом в 41,94 тысячи тонн йогурта, произведенных с начала этого года. Третий в рейтинге — Краснодарский край (29,91 тысячи тонн).

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«По результатам первого полугодия в Подмосковье произведено более 47% от общероссийского объема производства йогурта», — отметил Филимонов.

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Крупнейшие производители йогуртов в Подмосковье: АО «Дмитровский молочный завод», АО «Рузское Молоко», ООО «Эрман».

Питьевые йогурты стали основным сегментом рынка.