Подмосковье 23 января 2023, 19:35 Подмосковье стало лидером России по переработке отходов второй год подряд

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Московская область получила «Зеленую премию» за лидерство в области переработки отходов. В регионе работают 11 комплексов по извлечению вторсырья из мусора. До конца этого года в регионе планируют построить еще четыре завода по утилизации отходов.

Подмосковье получает премию «Российского экологического оператора» второй год подряд. В рамках мероприятия был сформирован «зеленый рейтинг», который и возглавил регион.

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«Уже построено 194 объекта в новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эти объекты обеспечивают сортировку 50% мусора, а утилизируем мы уже больше 11%», — сообщила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко о результатах по стране.

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Благодаря 11 комплексам по переработке отходов в Московской области закрыли 39 мусорных полигонов. В регионе сортируются все отходы, а 75% отправляют на переработку. Из мусора отбирают порядка 40 компонентов вторичного сырья. За время проекта было переработано порядка девяти миллионов тонн отходов.

В Подмосковье до конца этого года планируется построить четыре завода по энергетической утилизации мусора.

«В рамках развития системы переработки отходов на территории региона в 2022 году начато строительство в Подмосковье двух заводов по переработке пластика мощностью в 60 и 100 тысяч тонн в год. Завершение работ планируется в этом году», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Сейчас из пластика второй и четвертой категории можно делать садовую мебель, уличные скамейки и урны. Ранее считалось, что такой вид отходов не перерабатывается. При повреждении изделия из вторсырья его можно еще раз отлить. Также в регионе содействуют и переработке автомобильных шин.

Отметим, что реформа по обращению с отходами стартовала в Подмосковье в 2019 году. С этого времени в регионе ежегодно перерабатывается порядка 7,5 миллиона тонн мусора.

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