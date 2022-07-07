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    07 июля 2022, 14:12

    Подмосковье стало лидером России по онлайн-контролю за госконтрактами

    Александра Перепечаева

    Московская область достигла всех целевых показателей контроля исполнения госконтрактов по итогам первого полугодия 2022 года. Работающая информационная система позволяет эффективно предотвращать нарушения.

    Подмосковье стало лидером России по онлайн-контролю за госконтрактами

    Нарушения сроков поставки, приемки и оплаты в Подмосковье сократились благодаря системе «Портал исполнения контрактов», рассказали в Главном контрольном управлении региона.

    В ведомстве также отметили, что срок оплаты контрактов составил в регионе 2,7 рабочего дня при установленном нормативе не менее семи дней. Это один из лучших показателей в стране. Это позволяет создать благоприятные условия для подрядчиков и повысить доверие к системе.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация повлияла на Подмосковье.