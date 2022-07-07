Подмосковье стало лидером России по онлайн-контролю за госконтрактами

Московская область достигла всех целевых показателей контроля исполнения госконтрактов по итогам первого полугодия 2022 года. Работающая информационная система позволяет эффективно предотвращать нарушения.

Нарушения сроков поставки, приемки и оплаты в Подмосковье сократились благодаря системе «Портал исполнения контрактов», рассказали в Главном контрольном управлении региона.

В ведомстве также отметили, что срок оплаты контрактов составил в регионе 2,7 рабочего дня при установленном нормативе не менее семи дней. Это один из лучших показателей в стране. Это позволяет создать благоприятные условия для подрядчиков и повысить доверие к системе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация повлияла на Подмосковье.