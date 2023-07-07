Подмосковье 07 июля 2023, 11:33 Подмосковье стало лидером России по количеству заявок на регистрацию недвижимости в июне Фото Минимущества

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В июне Подмосковье вошло в тройку лидеров по количеству зарегистрированных объектов недвижимости. Так, за это время поступило более 15,6 тысячи заявлений. На втором и третьем местах расположились Краснодарский край и Республика Башкортостан соответственно. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области

Цифровизация госуслуг позволила ускорить регистрацию сделок, а также снизить количество приостановлений и отказов по учетно-регистрационным действиям.Сейчас срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, составляет 24 часа.

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Отмечается, что в Подмосковье также сократили сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости и многоквартирных домов.

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