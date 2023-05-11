Подмосковье 11 мая 2023, 17:04 Подмосковье стало лидером России по количеству розничных рынков Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Более 130 розничных рынков работают на территории Московской области — это больше, чем в любом другом регионе России. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Современные розничные рынки — это пространства, где комфортно делать покупки. В Подмосковье работает 131 такой объект, и большинство из них предлагают широкий выбор местной сельскохозяйственной продукции.

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Сегодня при размещении рынков используют дизайнерские проекты и современные витрины, а для гостей оборудуют фуд-корты. Искать рынки удобно на карте.

Старые рынки Подмосковья постепенно обновляются. Например, сейчас ведется реконструкция торговых рядов в Подольске — уже осенью городской рынок здесь будет модернизирован и перепланирован. Капитальный ремонт проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева.