02 марта 2023, 17:55
Подмосковье стало лидером России по количеству пользователей платформы для обмена вещами
Более 11 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на платформе по обмену вещами Karmitt. Таким образом, Московская область стала лидером по количеству пользователей платформы в России.
В топ-3 городов по активности пользователей вошли Мытищи, Балашиха и Одинцово. Жительница Одинцова стала рекордсменкой по количеству выложенных предметов — она разместила на Karmitt 43 книги.
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«Жители Подмосковья обладают высоким уровнем экологической культуры, и все больше людей проявляют ответственное отношение к раздельному сбору отходов и к увеличению доли вторичного сырья», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Влиховский
Он также подчеркнул, что в Подмосковье реализуется множество других экопроектов: сезонные акции по сбору вторсырья на площадках «Мегабак», экологические уроки для подрастающего поколения, установка экопунктов и другое. За счет реализации нацпроекта «Экология» и реформы по раздельному сбору отходов на территории Московской области с 2019 года свыше 9,3 миллиона тонн отходов отправилось на переработку.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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