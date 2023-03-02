Подмосковье 02 марта 2023, 17:55 Подмосковье стало лидером России по количеству пользователей платформы для обмена вещами

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Более 11 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на платформе по обмену вещами Karmitt. Таким образом, Московская область стала лидером по количеству пользователей платформы в России.

В топ-3 городов по активности пользователей вошли Мытищи, Балашиха и Одинцово. Жительница Одинцова стала рекордсменкой по количеству выложенных предметов — она разместила на Karmitt 43 книги.

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«Жители Подмосковья обладают высоким уровнем экологической культуры, и все больше людей проявляют ответственное отношение к раздельному сбору отходов и к увеличению доли вторичного сырья», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Влиховский

Он также подчеркнул, что в Подмосковье реализуется множество других экопроектов: сезонные акции по сбору вторсырья на площадках «Мегабак», экологические уроки для подрастающего поколения, установка экопунктов и другое. За счет реализации нацпроекта «Экология» и реформы по раздельному сбору отходов на территории Московской области с 2019 года свыше 9,3 миллиона тонн отходов отправилось на переработку.

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