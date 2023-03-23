Подмосковье 23 марта 2023, 14:52 Подмосковье стало лидером России по количеству оформленных льготных ипотек для семей

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В России по нацпроекту «Демография» реализуется программа «Семейная ипотека». С момента запуска ей воспользовались более 500 тысяч семей. Чаще всего ипотеку оформляли в Московской области — 57,9 тысячи кредитов.

В общей сложности уже выдано кредитов почти на два триллиона рублей. Также ипотеку часто оформляют в Москве — 57,2 тысячи, Санкт-Петербурге — 42,5 тысячи, Краснодарском крае — 30,1 тысячи и Тюменской области — 22,3 тысячи.

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«Реализация программ, направленных на улучшение демографии, повышение уровня жизни семей с детьми, является сегодня одним из ключевых направлений государственной политики. Меры социальной и семейной поддержки, в том числе программа „Семейной ипотеки“, позволяющая приобретать жилье по льготной ставке, вошли в национальный проект „Демография“ с горизонтом действия до 2024 года», — сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

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Отмечается, что банки предлагают более низкие ставки по программе, чем официально установленный предельный уровень — до 6%. Средневзвешенная ставка по программе составила 5,59%.

«Во многом спрос на жилье поддерживают программы, направленные на семьи с детьми, такие как „Семейная ипотека“. Она стала важным инструментом демографической политики. Ее продление до середины 2024 года показало важность оказываемой поддержки семей с детьми в решении их жилищного вопроса», — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Также председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул необходимость создания механизмов, направленных на мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств по кредитным договорам.

По поручению президента РФ «Семейная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал помогать семьям участников СВО.

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