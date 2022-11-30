Подмосковье 30 ноября 2022, 16:11 Подмосковье стало лидером России по капремонту систем газоснабжения домов

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Московская область заняла первое место по объему обновленных систем газоснабжения в России. Регион одним из первых начал проводить подобные работы в рамках программы капитального ремонта.

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Обновлять системы газоснабжения начали в Подмосковье с 2016 года. С тех пор привели в порядок оборудование в 1854 многоквартирных домах, из них 475 адресов отработали в 2022 году.

«Состав работ по ремонту газоснабжения включает в себя замену или восстановление разводящих магистралей, стояков, ответвлений от стояков в квартиру до запорной арматуры. А также замену запорной и регулировочной арматуры», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Работы осуществляет специализированная организация, имеющая допуск, при этом на время манипуляций подачу газа отключают. Все газопроводы, проходящие в трудно вентилируемых помещениях, выносятся на фасад здания. Техническую диагностику газовой системы необходимо проводить не позднее 30 лет со дня ввода ее в эксплуатацию.

Ранее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья рассказали, что собственники квартир сами смогут инициировать замену балконов в своих многоквартирных домах. Для этого им понадобится организовать собрание собственников жилья.

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