Подмосковье 07 сентября 2023, 17:44 Подмосковье стало лидером России по экспорту переработанных овощей и фруктов с начала года Unsplash

Читать 360tv в

С начала года Московская область стала лидером России по экспорту переработанных овощей, фруктов и орехов. За указанный период регион увеличил поставки переработанных продуктов в Туркмению, во Францию и в Белоруссию.

«Подмосковье за семь месяцев поставило на экспорт около 19 тысяч тонн продуктов переработки овощей, фруктов и орехов на сумму более 66 миллионов долларов США», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Отмечается, что наибольший объем поставок по этому направлению ведется в Белоруссию, Казахстан и Германию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».