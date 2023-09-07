07 сентября 2023, 17:44
Подмосковье стало лидером России по экспорту переработанных овощей и фруктов с начала года
С начала года Московская область стала лидером России по экспорту переработанных овощей, фруктов и орехов. За указанный период регион увеличил поставки переработанных продуктов в Туркмению, во Францию и в Белоруссию.
«Подмосковье за семь месяцев поставило на экспорт около 19 тысяч тонн продуктов переработки овощей, фруктов и орехов на сумму более 66 миллионов долларов США», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Отмечается, что наибольший объем поставок по этому направлению ведется в Белоруссию, Казахстан и Германию.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Экспорт
Сельское хозяйство
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