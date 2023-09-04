Подмосковье 04 сентября 2023, 18:20 Подмосковье стало лидером России по экспорту напитков с начала года Unsplash

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Подмосковье экспортировало почти 152 тысячи тонн напитков на сумму 114,1 миллиона долларов США с начала года. Таким образом, регион стал лидером России в данном направлении.

Курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что за семь месяцев поставки выросли в Узбекистан, Молдавию и Индию. Подмосковье экспортирует как алкогольные напитки, так и соки, безалкогольное пиво, а также минеральную воду.

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Отмечается, что больше всего напитков из Московской области за указанный период поставляли в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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