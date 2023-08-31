Подмосковье 31 августа 2023, 15:19 Подмосковье стало лидером России по экспорту кисломолочной продукции Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Московская область заняла первое место в России по объемам экспорта кисломолочной продукции с начала года. Например, за семь месяцев поставки товара в Израиль увеличились на 67%.

По словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, за это время регион экспортировал почти 28 тысяч тонн продукции на общую сумму 37 миллионов долларов США.

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Помимо этого, на 38% выросли поставки в Туркмению и на 31% — в Грузию. Наибольший объем экспорта из Подмосковья приходится на Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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