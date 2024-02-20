Подмосковье 20 февраля 2024, 13:20 Подмосковье стало лидером России по числу выданных ипотечных кредитов в 2023 году Unsplash

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Московская область стала лидером по числу выданных ипотечных кредитов в России в 2023 году. Количество одобренных договоров выросло почти на 15%. В Министерстве жилищной политики Московской области назвали основные мифы, которые витают вокруг ипотеки.

Если в одном банке жителям отказали в оформлении ипотеки, это не значит, что получить кредит в другом не удастся. Более того, заявление можно подать сразу же, если заявитель хочет изменить условия, например купить не вторичку, а новостройку.

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Для жителей Московской области существует множество льгот. Воспользоваться ими не так сложно. Главное — иметь российское гражданство, постоянную регистрацию, официальную работу и доход.

Еще один распространенный миф, что семейную ипотеку дают только многодетным семьям. Это не так. Главное условие получения кредита — наличие рожденного или усыновленного ребенка, чья дата рождения приходится на период с начала 2018 года и до конца 2023 года.

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