Подмосковье 13 января 2023, 11:45 Подмосковье стало лидером России по числу площадок для сбора мусора

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Подмосковье стало лидером среди регионов России по числу контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Всего в области оборудовано 68 тысяч таких объектов, рассказали в Министерстве ЖКХ.

В топ-5 регионов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Нижегородская области. Всего в стране оборудовано свыше 960 тысяч контейнерных площадок.

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Глава Министерства ЖКХ области Антон Велиховский рассказал, что регион также активно занимается развитием инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Кроме того, была создана система видео мониторинга, которая помогает выявлять нарушения в содержании контейнерных площадок.

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«В настоящее время на территории Московской области установлено 664 камеры в 40 городских округах, с помощью которых уже выявлено более 10 тысяч нарушений», — добавил он.

Также в 2022 году в Подмосковье заработал чат-бот «Чистый бак», при помощи которого жители могут сообщить о нарушениях на контейнерных площадках, после чего их устранят в течение суток. За год бот обработал свыше 1,4 тысячи сообщений.

В регионе с 2019 года действует двухконтейнерная система раздельного сбора, при помощи которой мусор делится на сухой и смешанный. Ежегодно в области перерабатывают 7,5 миллиона тонн отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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