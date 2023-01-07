Важное 07 января 2023, 15:41 Подмосковье стало лидером по уровню развития государственно‐частного партнерства Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область стала лидером в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Об этом сообщили в министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Подмосковье — лидер в рейтинге субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве напомнили, что рейтинг регионов по уровню государственно‐частного партнерства рассчитывают по трем показателям. В этом смысле важна инвестиционная привлекательность, нормативно-правовая база и опыт.

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Сейчас в Московской области реализуют 14 проектов. Их объем инвестиций составляет 86,5 миллиарда рублей. Проекты затрагивают отрасли информационных технологий, ЖКХ, социальную сферу и транспорт.

За последние восемь лет в регионе заключили около полусотни контрактов в формате ГЧП 308 миллиардов рублей.

В конце декабря инвесторам Подмосковья предложили привлечь финансирование на льготных условиях.