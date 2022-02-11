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    11 февраля 2022, 10:14

    Подмосковье стало лидером по спросу на вторичное жилье в России

    РБК: Подмосковье стало лидером в России по спросу на вторичное жилье в 2021 году

    Александр Блинов

    Московская область в 2021 году стала лидером по количеству сделок со вторичным жильем. Подмосковье обошло по этому показателю Москву, сообщил со ссылкой на данные Росреестра РБК.

    Подмосковье стало лидером по спросу на вторичное жилье в России

    С января по декабрь 2021 года в России зарегистрировали 4,2 миллиона сделок с вторичным жильем. Первое место заняло Подмосковье, где оформили 273,3 тысячи договоров. На втором месте — Краснодарский край, где заключили 271,5 тысячи сделок. Москва — только на третьем месте. В столице зарегистрировали 171 тысячу сделок. На четвертой строчке — Свердловская область (155 тысяч). Пятерку замкнул Татарстан (135,3 тысячи).

    При этом в 2021 году России зарегистрировали 898,6 тысячи сделок по новостройкам, что на 17% превысило показатели за 2020 год. В Москве зарегистрировали 144 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья. На втором месте — Подмосковье (116,3 тысячи). Третью строчку занял Санкт-Петербург, где оформили 75,8 тысячи договоров. А пятерку замкнули Краснодарский край (70,7 тысячи) и Свердловская область (32,4 тысячи).

    Ранее в Подмосковье ввели новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья. Теперь люди смогут получить денежный сертификат и купить новую квартиру, не дожидаясь расселения.