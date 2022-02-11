Подмосковье стало лидером по спросу на вторичное жилье в России

Московская область в 2021 году стала лидером по количеству сделок со вторичным жильем. Подмосковье обошло по этому показателю Москву, сообщил со ссылкой на данные Росреестра РБК.

С января по декабрь 2021 года в России зарегистрировали 4,2 миллиона сделок с вторичным жильем. Первое место заняло Подмосковье, где оформили 273,3 тысячи договоров. На втором месте — Краснодарский край, где заключили 271,5 тысячи сделок. Москва — только на третьем месте. В столице зарегистрировали 171 тысячу сделок. На четвертой строчке — Свердловская область (155 тысяч). Пятерку замкнул Татарстан (135,3 тысячи).

При этом в 2021 году России зарегистрировали 898,6 тысячи сделок по новостройкам, что на 17% превысило показатели за 2020 год. В Москве зарегистрировали 144 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья. На втором месте — Подмосковье (116,3 тысячи). Третью строчку занял Санкт-Петербург, где оформили 75,8 тысячи договоров. А пятерку замкнули Краснодарский край (70,7 тысячи) и Свердловская область (32,4 тысячи).

Ранее в Подмосковье ввели новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья. Теперь люди смогут получить денежный сертификат и купить новую квартиру, не дожидаясь расселения.