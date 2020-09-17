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    17 сентября 2020, 17:25

    Подмосковье стало лидером по росту рождаемости в России

    Анатолий Минкин

    Московская область стала лидером России по росту рождаемости за первые семь месяцев. Как сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья, всего в регионе с января по август родились 46 378 детей. Для сравнения: в прошлом году за этот же период количество появившихся на свет малышей составило 40 273. Таким образом, показатель рождаемости вырос на 14,3%. Это самые высокие цифры по России.
    Подмосковье стало лидером по росту рождаемости в России

    Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева сообщила, что благодаря грамотно выстроенной системе медицинской помощи будущим родителям роды в Подмосковье максимально комфортны.

    «Поддержка осуществляется на всех этапах — от планирования до рождения ребенка. Для молодых родителей действуют современные перинатальные центры, оснащенные передовым оборудованием, предоставляются уникальные услуги, такие как получение пакета необходимых при рождении ребенка документов непосредственно в роддоме, а также на выбор родителей подарочный набор для малыша или денежная выплата», — поделилась она.

    В сентябре прошлого года заработала горячая линия кол-центра «Стань мамой в Подмосковье». За год операторы приняли 125,5 тысячи звонков от будущих родителей и проконсультировали их по всем необходимым вопросам.

    При звонке на номер 8 (800) 550−30−03 специалисты расскажут о документах, которые необходимы, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге. Кроме того, они помогут записаться на прием к специалисту для консультации, расскажут об услугах, которые могут получить молодые родители, и даже помогут выбрать удобный роддом. Специалисты всех перинатальных центров Подмосковья находятся на постоянной связи с операторами горячей линии и дистанционно помогают решать возникающие вопросы. Всю помощь будущие родители получают бесплатно.

    Новости SMI.FM