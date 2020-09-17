Подмосковье стало лидером по росту рождаемости в России

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева сообщила, что благодаря грамотно выстроенной системе медицинской помощи будущим родителям роды в Подмосковье максимально комфортны.

«Поддержка осуществляется на всех этапах — от планирования до рождения ребенка. Для молодых родителей действуют современные перинатальные центры, оснащенные передовым оборудованием, предоставляются уникальные услуги, такие как получение пакета необходимых при рождении ребенка документов непосредственно в роддоме, а также на выбор родителей подарочный набор для малыша или денежная выплата», — поделилась она.

В сентябре прошлого года заработала горячая линия кол-центра «Стань мамой в Подмосковье». За год операторы приняли 125,5 тысячи звонков от будущих родителей и проконсультировали их по всем необходимым вопросам.

При звонке на номер 8 (800) 550−30−03 специалисты расскажут о документах, которые необходимы, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге. Кроме того, они помогут записаться на прием к специалисту для консультации, расскажут об услугах, которые могут получить молодые родители, и даже помогут выбрать удобный роддом. Специалисты всех перинатальных центров Подмосковья находятся на постоянной связи с операторами горячей линии и дистанционно помогают решать возникающие вопросы. Всю помощь будущие родители получают бесплатно.