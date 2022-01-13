Подмосковье стало лидером по реализации «Социальной газификации» в России
Главам муниципалитетов Подмосковье озвучили задачи по социальной газификации на 2022 год
Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что Подмосковье лидирует по темпам реализации федеральной программы «Социальная газификация». Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.
Такое заявление Самарин сделал в ходе очередного заседания Штаба по реализации президентского проекта.
«Прошу сохранять этот высокий темп и, помните, что только командная работа позволит Московской области быть регионом номер один по „Социальной газификации“ и в 2022 году», — сказал он.
Одной из первостепенных задач на 2022 год министр назвал определение крайних точек газификации населенных пунктов в муниципалитетах. Самарин подчеркнул, что с этим вопросом в прошлом году справились не все муниципалитеты.
«Работа идет на троечку. У нас всего восемь муниципалитетов отлично справились с этой работой: Воскресений, Егорьевск, Зарайск, Истра, Клин, Мытищи, Раменский и Электросталь», — сообщил Самарин.
В новом году правительство области намерено обращать особое внимание на показатель количества заключенных договоров на догазификацию. Также важный вопрос — получение согласия на подключение к частным газопроводам. По итогам 2021 года, из 152 линий газопровода согласие получено на 123, по 29 решения нет, 20 из них находятся на рассмотрении в судах.
«В 2022 году нам предстоит получить 646 согласий. Это правда большая работа. 170 уже получено, 114 — отказы, 362 без ответа», — обратил внимание министр.
Также он призвал активнее работать с жителями региона, укреплять межведомственное взаимодействие и вести строительство ударными темпами.
«Потому что перед нами стоит задача: к концу 2022 года выполнить программу „Социальной газификации“ в Подмосковье в полном объеме», — заключил Александр Самарин.