Подмосковье стало лидером по реализации «Социальной газификации» в России

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что Подмосковье лидирует по темпам реализации федеральной программы «Социальная газификация». Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

Такое заявление Самарин сделал в ходе очередного заседания Штаба по реализации президентского проекта.

«Прошу сохранять этот высокий темп и, помните, что только командная работа позволит Московской области быть регионом номер один по „Социальной газификации“ и в 2022 году», — сказал он.

Одной из первостепенных задач на 2022 год министр назвал определение крайних точек газификации населенных пунктов в муниципалитетах. Самарин подчеркнул, что с этим вопросом в прошлом году справились не все муниципалитеты.

«Работа идет на троечку. У нас всего восемь муниципалитетов отлично справились с этой работой: Воскресений, Егорьевск, Зарайск, Истра, Клин, Мытищи, Раменский и Электросталь», — сообщил Самарин.

В новом году правительство области намерено обращать особое внимание на показатель количества заключенных договоров на догазификацию. Также важный вопрос — получение согласия на подключение к частным газопроводам. По итогам 2021 года, из 152 линий газопровода согласие получено на 123, по 29 решения нет, 20 из них находятся на рассмотрении в судах.

«В 2022 году нам предстоит получить 646 согласий. Это правда большая работа. 170 уже получено, 114 — отказы, 362 без ответа», — обратил внимание министр.

Также он призвал активнее работать с жителями региона, укреплять межведомственное взаимодействие и вести строительство ударными темпами.

«Потому что перед нами стоит задача: к концу 2022 года выполнить программу „Социальной газификации“ в Подмосковье в полном объеме», — заключил Александр Самарин.