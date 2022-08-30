Подмосковье стало лидером по производству продукции из рыбы в ЦФО
Московская область стала лидером ЦФО по объему производства продукции из рыбы по итогам первого полугодия 2022 года
Московская область стала лидером Центрального федерального округа по объему производства продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Предприятия региона за 6 месяцев нынешнего года выпустили 12,25 тысячи тонн продукции этого вида. Это 121,3% к аналогичному периоду 2021 года», — отметил Георгий Филимонов.
Также в рейтинг ЦФО вошли Калужская область с результатом 2,5 тысячи тонн и Тульская область с результатом 2,2 тысячи тонн.
Наиболее крупными производителями продукции из рыбы в Подмосковье являются ООО «Агама Роял Гринланд» в Истринском округе, ООО «Идас Клин» из городского округа Клин, ООО «Дальпромрыба» из Домодедова и ряд других.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.