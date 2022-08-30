Подмосковье стало лидером по производству продукции из рыбы в ЦФО

Московская область стала лидером Центрального федерального округа по объему производства продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Предприятия региона за 6 месяцев нынешнего года выпустили 12,25 тысячи тонн продукции этого вида. Это 121,3% к аналогичному периоду 2021 года», — отметил Георгий Филимонов.

Также в рейтинг ЦФО вошли Калужская область с результатом 2,5 тысячи тонн и Тульская область с результатом 2,2 тысячи тонн.

Наиболее крупными производителями продукции из рыбы в Подмосковье являются ООО «Агама Роял Гринланд» в Истринском округе, ООО «Идас Клин» из городского округа Клин, ООО «Дальпромрыба» из Домодедова и ряд других.

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