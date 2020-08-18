Сидр, пуаре и медовуха. Подмосковье стало лидером по производству пивной продукции
Подмосковье снова заняло первое место по производству пива, сидра, пуаре и медовухи в России.
«Подмосковье сохраняет лидерство по производству в стране алкогольной продукции — пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Регион произвел 15796,412 тысячи декалитров — это порядка 16% от общероссийского объема указанной продукции», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.
Министр отметил, что больше всего продукции в Подмосковье произвели заводы в Мытищах и Клину.
«На сегодняшний день на территории Подмосковья осуществляют деятельность более 50 предприятий — производителей пива. Самые крупные — это современные, высокотехнологичные предприятия „Московская пивоваренная компания“ из городского округа Мытищи и „АБ ИНБЕВ ЭФЕС“ из Клина», — уточнил глава ведомства.
Их доля в общем объеме производства пивной продукции составляет 90%, заключил министр.