Сидр, пуаре и медовуха. Подмосковье стало лидером по производству пивной продукции

Московская область стала лидером по производству пивной продукции. Итоги первого полугодия 2020-го подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Подмосковье снова заняло первое место по производству пива, сидра, пуаре и медовухи в России.

«Подмосковье сохраняет лидерство по производству в стране алкогольной продукции — пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Регион произвел 15796,412 тысячи декалитров — это порядка 16% от общероссийского объема указанной продукции», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Министр отметил, что больше всего продукции в Подмосковье произвели заводы в Мытищах и Клину.

«На сегодняшний день на территории Подмосковья осуществляют деятельность более 50 предприятий — производителей пива. Самые крупные — это современные, высокотехнологичные предприятия „Московская пивоваренная компания“ из городского округа Мытищи и „АБ ИНБЕВ ЭФЕС“ из Клина», — уточнил глава ведомства.

Их доля в общем объеме производства пивной продукции составляет 90%, заключил министр.