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    01 июля 2022, 15:01

    Подмосковье стало лидером по производству мясных консервов

    Александра Перепечаева

    Московская область сохранила первое место в рейтинге регионов по выпуску мясных консервов. За первый квартал 2022 года предприятия Подмосковья выпустили 27 миллионов банок.

    Подмосковье стало лидером по производству мясных консервов

    Столичный регион не только удержал первые позиции в рейтинге, но и увеличил производство. Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, объем выпуска продукции вырос на 26% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Доля мясных консервов Подмосковья на рынке России составила 16%.

    Высокие результаты показали производители ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК „Селятино“» и ООО «МПК „Патриот“».

    Тройку лидеров рейтинга закрыли Калининградская и Курганская области.

    Подмосковье лидирует по производству еще 10 продуктов, среди которых хлеб, сыр и йогурты.