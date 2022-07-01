Подмосковье стало лидером по производству мясных консервов

Московская область сохранила первое место в рейтинге регионов по выпуску мясных консервов. За первый квартал 2022 года предприятия Подмосковья выпустили 27 миллионов банок.

Столичный регион не только удержал первые позиции в рейтинге, но и увеличил производство. Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, объем выпуска продукции вырос на 26% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Доля мясных консервов Подмосковья на рынке России составила 16%.

Высокие результаты показали производители ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК „Селятино“» и ООО «МПК „Патриот“».

Тройку лидеров рейтинга закрыли Калининградская и Курганская области.

Подмосковье лидирует по производству еще 10 продуктов, среди которых хлеб, сыр и йогурты.