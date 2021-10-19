Подмосковье стало лидером по производству борщевого набора

Подмосковье стало лидером по борщевому набору. Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«Московская область является лидером по производству так называемого борщевого набора. Мы производим каждую пятую свеклу, каждый пятый кочан капусты, каждую пятую морковь в России. Каждый десятый килограмм ягод и огурцов производят в Московской области», — сказал Воскресенский.

При этом он добавил, что в этом году подмосковные аграрии столкнулись с аномальными погодными явлениями. С 15 апреля по 1 июня выпала двойная норма осадков, в связи с чем нельзя было своевременно зайти в поле. В июне и июле была засуха. Во второй декаде сентября, как раз во время уборочной кампании, были осадки. А 1 июля был введен режим ЧС решением комиссии.

Источник фото: телеканал «360»

Однако Воскресенский отметил, что результаты по сбору урожая в этом году можно назвать достойными.

Ранее стало известно, что реконструкцию системы орошения земель в Талдоме завершат до конца года. Она охватывает 252 гектара — эту территорию в следующем году засеют для выращивания урожая овощей.