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    14 декабря 2020, 16:31

    Подмосковье стало лидером по оформлению ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий»

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Московская область стала лидером среди российских регионов по количеству оформленных ветсертификатов в системе «Меркурий» с начала года. Всего в Подмосковье было сформировано свыше 530 миллионов сопроводительных документов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
    Подмосковье стало лидером по оформлению ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий»

    «В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 млн сертификатов», — отметил Сергей Воскресенский.

    И. о. министра сельского хозяйства уточнил, что Подмосковье является абсолютным лидером среди регионов РФ по работе с системой «Меркурий».

    В систему «Меркурий» заносятся сведения обо всей продукции животного происхождения, которая производится, перемещается и продается на территории региона. Электронной сертификации подлежат мясные и рыбные товары, мед, а также вся молочная продукция.

    Как добавил Сергей Воскресенский, в рейтинге учитывается более 30 показателей, среди которых объем оформления производственных и транспортных эВСД, процент гашения, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, количество зарегистрированных площадок и хозяйствующих субъектов и другое.

    Инспекторы Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» отзывают небезопасную продукцию, выявляют недобросовестных производителей и площадки-фантомы.

    Ранее стало известно, что в Московской области завершат строительство «Сырной долины» в 2022 году. Регион станет лидером по производству сыров.