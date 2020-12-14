Подмосковье стало лидером по оформлению ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий»

«В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 млн сертификатов», — отметил Сергей Воскресенский.

И. о. министра сельского хозяйства уточнил, что Подмосковье является абсолютным лидером среди регионов РФ по работе с системой «Меркурий».

В систему «Меркурий» заносятся сведения обо всей продукции животного происхождения, которая производится, перемещается и продается на территории региона. Электронной сертификации подлежат мясные и рыбные товары, мед, а также вся молочная продукция.

Как добавил Сергей Воскресенский, в рейтинге учитывается более 30 показателей, среди которых объем оформления производственных и транспортных эВСД, процент гашения, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, количество зарегистрированных площадок и хозяйствующих субъектов и другое.

Инспекторы Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» отзывают небезопасную продукцию, выявляют недобросовестных производителей и площадки-фантомы.

Ранее стало известно, что в Московской области завершат строительство «Сырной долины» в 2022 году. Регион станет лидером по производству сыров.