Подмосковье стало лидером по обеспечению жильем обманутых дольщиков

Каждый год 20 тысяч квартир получают семьи обманутых дольщиков Московской области. Регион стал лидером по завершению работ в долгостроях. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году полностью обеспечить жильем людей, которые остались без квартир из-за недобросовестных застройщиков.

«Мы бьем все рекорды, сдаем большое количество домов, которые давно должны быть сданы — так называемые обманутые дольщики. Сдаем 20 тысяч ключей в год. Коллеги регулярно проводят брифинги, разъясняют, когда и какие объекты сдаются. У нас очень тяжелая ситуация была с Urban Group, и с «Су-155». И то и другое решается, дома будут сданы», — пообещал Андрей Воробьев.

Он отметил, что после получения квартир дольщики сталкиваются с тем, что в их микрорайоне нет никакой инфраструктуры. Решением этого вопроса также занимаются власти Московской области.

«Жилой комплекс «Гусарская баллада», было много обманутых дольщиков,. Сейчас мы закладываем там огромную на 2500 мест школу. Эта работа ведется и находится на моем личном контроле», — подчеркнул глава Подмосковья.

Андрей Воробьев заявил, что все пострадавшие от недобросовестных застройщиков получат ключи от своих квартир. Власти стараются делать это максимально оперативно.

В конце июня завершились работы в жилом комплексе «Сердце Одинцово». Сразу 216 семей смогли въехать в свои квартиры в корпусе А. Всего в этом доме 628 квартир. Остальные собственники получат ключи в третьем квартале 2021 года.

Застройщик ООО «СЗ «Стройтехинвест» заморозил строительство в 2019 году из-за проблем с финансированием, но позже компания смогла завершить работы и исполнить обязательства перед дольщиками.

Начиная с 2019 года в Московской области решили вопрос 50 тысяч обманутых дольщиков. Об этом рассказал прокурор Московской области Сергей Забатурин. Он пояснил, что большая часть семей получили жилье. Остальным компенсировали потери деньгами, если работы над недостроенным домом нельзя завершить.