Подмосковье стало лидером по объему выданных электронных ветсертификатов в декабре

«Московская область набрала самое большое количество баллов. Мы лидируем с большим отрывом от других регионов с показателем 72,6 балла. К примеру, регион, который стоит на втором месте, набрал 38 баллов», — рассказал Сергей Воскресенский.

Финальный рейтинг регионов формируется по 100-балльной шкале. При его составлении учитывают более 30 показателей, среди которых — объем оформления производственных и транспортных эВСД, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, количество зарегистрированных и подтвержденных площадок и другие.

Подмосковье является лидером как по количеству перемещаемых по территории грузов, так и оформляемых ветеринарных сопроводительных документов, уточнил Воскресенский.

Ежедневно на территории нашего региона в ФГИС «Меркурий» оформляется более 1,5 миллиона документов. Лидерство говорит о том, что у нас созданы оптимальные условия для самостоятельной работы бизнеса в рамках предоставляемых ему ФГИС «Меркурий» полномочий, без излишнего административного давления со стороны контрольных органов Сергей Воскресенский и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Деятельность мониторинговых групп не прекращается в условиях ограничений. В дальнейшем госветслужба Подмосковья будет принимать все необходимые меры, чтобы на рынок продолжала попадать только качественная продукция.