Подмосковье стало лидером по объему переработки картофеля за полгода

Московская область стала лидером по объему производства продуктов переработки картофеля по итогам шести месяцев 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Московская область заняла первое место в РФ и ЦФО.

«Подмосковье лидирует в России по объему производства продуктов переработки картофеля за полгода. Это замороженные полуфабрикаты, сухое картофельное пюре, чипсы и другое», — рассказал Сергей Воскресенский.

Он отметил, что объем производства продуктов переработки картофеля на территории области составил 72,25 тысячи тонн, что на 13,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В прошлом году за первые шесть месяцев подмосковные предприятия произвели 63,5 тысячи тонн продуктов переработки картофеля.

«Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы подмосковных производителей „Фрито Лей Мануфактуринг“ и „Русскарт“, которые выпускают чипсы, предприятия по производству сухого пюре „Маревен Фуд Сэнтрал“», — отметил Воскресенский.

Московская область производит около 39% от общероссийского объема производства продуктов переработки картофеля.