Подмосковье 18 мая 2023, 17:40 Подмосковье стало лидером по объемам производства сыра в России Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Ежегодно в Московской области производят свыше 100 тысяч тонн сыра.Только за первый квартал 2023 года в регионе изготовили около 35 тысяч тонн продукта, что составляет 19% от объема всего производства России.

«Таким образом, мы уверенно держим первенство в России по объемам производства этого вида продукции», — подчеркнул курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что объем производства сыра в Московской области вырос в 2018 году. В 2019 году в регионе произвели 63 тысячи тонн, в 2020 — более 65 тысяч тонн, а после 2021 года эти показатели превысили 100 тысяч тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста.

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