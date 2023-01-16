Подмосковье 16 января 2023, 21:00 Подмосковье стало лидером по количеству займов, одобренных Фондом развития промышленности в 2022 году Публичное достояние

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Московская область стала лидером среди регионов РФ по числу проектов, под реализацию которых Фонд развития промышленности выделил займы в 2022 году. Фонд одобрил свыше 40 подмосковных инвестпроектов, сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

« По итогам прошлого года 41 проект, запланированный к реализации на территории Московской области, получил одобрение ФРП РФ на предоставление льготного кредитования. Общая сумма займов, одобренных Фондом для подмосковных проектов — 33 миллиарда рублей », — сказала Зиновьева.

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Министр добавила, что 27 инвесторов уже получили средства Фонда развития промышленности на общую сумму 12 миллиардов рублей. Среди них — Демиховский машиностроительный завод из Орехово-Зуевского округа, компания получила 1,45 миллиарда рублей для проекта по запуску производства тягового двигателя и панели управления электропоезда ЭР2Д. Также получателем займа в размере один миллиард рублей стала компания «Тракс» из Мытищ. Инвестор создаст производство компрессоров для климатического оборудования, которое устанавливают в железнодорожные вагоны и автобусы.

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Ранее сообщалось, что более 100 компаний стали новыми резидентами индустриальных парков Подмосковья в 2022 году.

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