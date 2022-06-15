Подмосковье стало лидером по количеству товаров со знаком качества

Московская область вышла на первое место по России по количеству товаров, которые получили государственные знаки качества. Об этом в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Больше всего самых качественных товаров в России производится на предприятиях Подмосковья.

Подмосковье вышло на первое место по количеству товаров, которые получили государственные знаки качества. Это главная награда. Такие товары можно смело покупать Максим Протасов руководитель Роскачества.

Протасов уточнил, что в Московской области такие знаки качества получили 27 товаров.

«Это и хлеб, и сыр, и молочная продукция, и мясная продукция, и кондитерская. Есть чем гордиться», — сказал глава Роскачества.

Кроме того, по количеству предприятий с органическим сертификатом Подмосковье занимает второе место по стране. Одно из таких предприятий производит широчайшую линейку органической продукции, отметил Протасов.

«Вся [эта продукция] прошла проверку и получила органический сертификат. Это честная органика», — подчеркнул глава Роскачества.