Подмосковье стало лидером по «информатизации» всех процессов

Московская область лидирует по «информатизации» всех процессов. В частности, государственную автоматизированную информационную систему «Управление» в регионе активно используют, развивают и дорабатывают. Об этом «360» на полях ПМЭФ рассказал председатель Контрольно-счетной палаты Подмосковья Виктор Королихин.

«Открытая часть ГАСУ обобщает всю информацию из других инфосистем. Информация, формируемая в ГАСУ, вручную не вводится, она выгружается из регионального электронного бюджета, из единой системы автоматизированного управления закупками и из портала исполнения контрактов», — пояснил Королихин.

Если контракт не исполняется в части обязательств поставщика, либо не оплачивается в срок, в систему придет информация из портала исполнения контрактов, что в этой части этой части происходит запоздание — необходимо поправить заказчика. Это поможет выявить рисковые зоны для принятия правильных управленческих и своевременных решений.

Председатель уточнил, что это система для государства. Она служит для оперативного выполнения задачи, которые вытекают из национальных и региональных проектов. Недавно у ГАСУ появился механизм автоматической выгрузки данных.

«Система постоянно дорабатывается, развивается. Задача — максимально все автоматизировать. Система работает в Московской области, она создавалась под нужны региона. Подмосковье идет в лидерах по информатизации всех процессов, надеюсь, что будет система востребована», — сказал собеседник «360».

Он отметил, что особое внимание уделяется контрактам на выполнение строительно-монтажных работ, потому что они занимают достаточно длительный цикл и требуют более пристального контроля. В этом случае задача ГАСУ сформировать дорожную карту под каждый объект. Она должна будет разделена на этапы и процедуры.

Если что-то идет не так, что Министерство экономики и финансов должно проконтролировать. Может, в исправлении нуждается технического задание, либо закупка была быстро опубликована.

«Вся система становится прозрачной, и она покрыта мелкими задачами, так называемыми процедурами дорожной карты, которые находятся под постоянным вниманием и контролем. То есть если срываются сроки, система зажигает красную лампочку, и должностное лицо должно на эту лампочку отреагировать», — объяснил Королихин суть ГАСУ.

Чтобы получить результат в установленный срок, нужно оперативно смотреть на процедуры. Сейчас отчетность в большинстве случаев тоже формируется автоматизировано.

Председатель контрольно-счетной палаты также рассказал, что когда на портале исполнения контракта подписывается документ приемки в электронном виде, информация никем не загружается, а просто вытекает из документа. После дата и сумма направляется в ГАСУ.

«Это автоматизация процесса. То есть документ раньше подписывался на бумаге, а сейчас подписывается в электронном виде. Соответственно, все данные в системе уже формируются», — заключил Королихин.