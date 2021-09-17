Подмосковье стало лидером по экспорту безалкогольных напитков в России

Подмосковье заняло первое место в России по экспорту безалкогольных напитков. При этом регион лидирует и в Центральном федеральном округе.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, напитки Подмосковья особо популярны у стран СНГ: Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также в США, Германии и Китае.

Мы увеличили экспорт этой продукции на 53,9% — до 70,9 миллиона долларов Сергей Воскресенский.

По его словам, год назад Подмосковье экспортировало такую продукцию на 46 миллионов долларов за тот же период — семь месяцев.

«Сейчас Подмосковье поставило в другие страны около 110 тысяч тонн безалкогольных напитков», — отметил министр.

Он уточнил, что это на 36,9% больше, чем аналогичный период прошлого года, когда экспортировали 80,34 тысячи тонн.