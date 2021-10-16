Подмосковье стало лидером по достижению коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Подмосковье лидирует в достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал оперштаб по борьбе с пандемией. В регионе этот показатель достиг 64%.

Вакцинацию первым компонентом прошли 3 615 457 жителей, а полностью завершили ее 3 436 225

Одним из основных путей к выработке коллективного иммунитета врачи называют именно вакцинацию. В Подмосковье прививки от коронавируса должны в обязательно порядке делать сотрудники социально-значимых сфер, в том числе госслужащие, люди, работающие в сфере услуг, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма и гостиничного бизнеса.

Также введен масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. В регионе обязательно ношение масок в общественных местах — ТЦ, магазинах, развлекательных комплексах, кино, театрах и так далее.

Показатели по коллективному иммунитету выше 60% также показали Москва и Тува. В столице он составляет 61%. Здесь вакцинацию полностью прошли 4 784 127 человек. Такой же показатель и у Тувы. В республике сделали прививки от коронавируса 107 212 жителей.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в общем по всей стране составляет 45%.