25 января 2023, 13:16
Подмосковье стало лидером фестивального рейтинга по итогам видеоконкурсов «Диво России» и «Диво Евразии»
Стали известны итоги видеоконкурсов «Диво России» и «Диво Евразии», в которых участвовала вся страна. По результатам 2022 года Подмосковье с большим отрывом лидирует среди регионов.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что регион представил на конкурсы почти 130 проектов. Это видеоролики, раскрывающие туристский потенциал городов, сел и деревень Московской области. Авторы рассказывали в них об уникальных особенностях своей местности, достопримечательностях, необычных музеях и других точках притяжения туристов.
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В конкурсах приняли участие более 80 регионов России. Авторы из Подмосковья сделали самое большое количество видеопрезентаций, что соответствует широкой географии области и количеству исторических событий, здесь происходивших. На втором месте по этому показателю оказались Владимирская и Белгородская области.
В итоге восемь подмосковных проектов стали победителями всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России» и еще 10 видеопрезентаций признали лучшими на «Диво Евразии». Это позволило региону занять уверенное первое место в национальном рейтинге с большим перевесом от соперников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти информацию о любых достопримечательностях в Подмосковье и запланировать маршрут путешествия на выходные или отпуск.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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