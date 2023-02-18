Важное 18 февраля 2023, 16:31 Подмосковье стало лауреатом Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье стало лауреатом II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

В ведомстве уточнили, что Московскую область удостоили награды в спецноминации от попечительского совета премии «Лучший проект в сфере детского туризма „ТурPRОсвет“ Подмосковье детям». Кроме того, регион занял за третье место как «Территория культурно-познавательного туризма».

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Лауреатов премии наградили в субботу, 18 февраля, в Санкт-Петербурге. Всего в финал попали 47 регионов, представляющих отечественную туриндустрию.

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По данным министерства, за 2022 году Московскую область посетили 22 миллиона отдыхающих.

«Мы внимательно относимся к нашим гостям и заранее прорабатываем для них различные варианты отдыха», — отметил первый заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко.

Он отметил, что в регион уделяет особое внимание культурно-познавательному туризму.

В ведомстве обратили внимание на спектр реализуемых проектов в сфере детского туризма. Московская область первой запустила программу социального заказа в сфере индустрии гостеприимства в цифровом формате. Подмосковье вошло в топ-3 по реализации программы «Пушкинская карта» и в топ-5 — по популярности программы кешбэка для детей.

В конце декабря сайт Министерства культуры и туризма Подмосковья Welcome.mosreg получил Премию Рунета в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства».