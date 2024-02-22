Подмосковье 22 февраля 2024, 13:02 Подмосковье стало лауреатом Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Московская область заняла третье место на Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Регион сувенирной туристической продукции». В конкурсе соревновались 44 региона России.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, визитные карточки представители своих регионов показали в Санкт-Петербурге.

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В финале соревновались лучшие из лучших, победившие в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Подмосковье презентовали представители Раменского и Богородского городских округов. Всемирно известные бренды, такие как Клинская елочная игрушка, Жостовская роспись, Гжельский фарфор, Павловопосадские платки и многие другие, зародились именно в Московской области.

Организаторами выступили Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПБ ГБУ «Городской Туристско-Информационный Центр».

Напомним, что Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards создана для развития и продвижения отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Первые лауреатов конкурса объявили в 2022 году.

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