Подмосковье стало лауреатом всероссийской премии Russian Travel Awards

Московская область стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Подмосковье завоевало награду в номинации «Территория детского туризма».

Также лауреатами Russian Travel Awards в этой номинации стали Ленинградская и Самарская области.

В финале премии участвовали 26 регионов, они представили презентации в 15 официальных номинациях. Участники соревновались в категориях культурно-познавательного, детского, событийного, сельского, гастрономического, промышленного, экологического туризма и других.

Финал Russian Travel Awards прошел в Санкт-Петербурге 24 и 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в Московской области особое внимание уделяют развитию мест отдыха — губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что почти 50 пространств преобразится в 2022 году.