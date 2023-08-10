Подмосковье 10 августа 2023, 07:00 Подмосковье стало лауреатом всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию Институт градостроительства Московской области

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Институт градостроительства Московской области стал лауреатом XXVII Всероссийского конкурса на лучшую организацию и предприятие в индустрии строительного комплекса за 2022 год. Как сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры, лучшим руководителем в сфере признали директора учреждения Дмитрия Климова

«Победа в конкурсе стала возможной благодаря слаженной работе всего коллектива. У института, который в следующем году отмечает свой полувековой юбилей, есть все ресурсы и компетенции для сохранения лидирующих позиций и поддержания высокого профессионального уровня», — подчеркнул Климов.

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Всего в 2023 году звания лауреатов конкурсов строительного комплекса удостоились 217 организаций из 48 регионов России. В их число вошли профильные компании и предприятия, а также проектно-изыскательные организации.

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