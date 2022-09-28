Подмосковье стало финалистом всероссийского конкурса юных дорожных инспекторов | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье стало финалистом всероссийского конкурса юных дорожных инспекторов Фото: Сайт министерства образования Московской области

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Юные инспекторы движения из Московской области представили регион на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». По результатам соревнований Подмосковье вошло в десятку сильнейших.

«По итогам Всероссийского этапа соревнований „Безопасное колесо“ команда юных инспекторов движения из городского округа Балашиха вошла в десятку сильнейших, заняв седьмое общекомандное место», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Для того, чтобы продемонстрировать свои знания и практические навыки в области безопасности дорожного движения на конкурс приехали участники из 84 субъектов Российской Федерации.

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«Ребята показали свои знания правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи. Поздравляю наших ребят и их педагогов с хорошим результатом. Желаю новых достижений во благо безопасности на дорогах!», — добавила Ирина Каклюгина.

Конкурс «Безопасное колесо» проводится ежегодно Министерством просвещения России совместно с МВД России.

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