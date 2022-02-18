Подмосковье стало финалистом туристической премии Russian Travel Awards

Московская область вошла в тройку финалистов среди регионов всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Подмосковье стало финалистом в номинации «Территория детского туризма».

Перечень регионов-финалистов был сформирован по решению экспертного совета.

Помимо Московской области, в числе финалистов в номинации «Территория детского туризма» — Ленинградская и Самарская области. В финале премии в 15 официальных номинациях будут представлены презентации 28 российских регионов.

Финал премии Russian Travel Awards состоится в Санкт-Петербурге 24–25 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал наращивать туристический потенциал региона.