18 февраля 2022, 21:02
Подмосковье стало финалистом туристической премии Russian Travel Awards
Московская область вошла в тройку финалистов Russian Travel Awards в номинации «Территория детского туризма»
Московская область вошла в тройку финалистов среди регионов всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Подмосковье стало финалистом в номинации «Территория детского туризма».
Перечень регионов-финалистов был сформирован по решению экспертного совета.
Помимо Московской области, в числе финалистов в номинации «Территория детского туризма» — Ленинградская и Самарская области. В финале премии в 15 официальных номинациях будут представлены презентации 28 российских регионов.
Финал премии Russian Travel Awards состоится в Санкт-Петербурге 24–25 февраля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал наращивать туристический потенциал региона.