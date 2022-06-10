Подмосковье стало эффективнее использовать лесные массивы

Московская область за последний год смогла значительно подняться в рейтинге Федерального агентства лесного хозяйства. Раньше у нее был удовлетворительный статус, теперь он изменился на средний. Это значит, что регион начал более эффективно использовать леса и более бережно к ним относиться.

«В соответствии с рейтингом регионов России по эффективности использования лесных ресурсов за 2021 год, которое предоставляет Федеральное агентство лесного хозяйства совместно с Рослесинфоргом, Московская область укрепилась на 10 позиций по сравнению с предыдущим периодом и заняла в списке 32-е место», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Кроме того, Московская область оказалась в пятерке лидеров по России по уровню эффективности финансово-экономической деятельности. В общефедеральном списке регион получил четвертую строчку.

Этот рейтинг составляется в России каждый год. В нем принимают участие сразу 82 российских региона. В них не входят только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Оцениваются эффективность задействования лесов, качество соблюдения лесного законодательства, охраны массивов от пожаров и финансово-экономическая деятельность в этой сфере.

Ранее стало известно, что штрафы за лесные пожары выросли с 8 июня в России. Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов назвал это долгожданной мерой.