Подмосковье среди лидеров по качеству городской среды. За год в регионе благоустроили 18 парков и открыли 200 площадок

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал об итогах работы в регионе в 2021 году. Он выступил с докладом на оперативном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Московская область традиционно третий год подряд занимает третье место среди регионов России по индексу качества городской среды, что свидетельствует о большой работе по комплексному подходу в развитии городов Михаил Хайкин министр благоустройства Подмосковья.

Обновление парковой инфраструктуры

В 15 подмосковных парках завершили работы по обновлению объектов инфраструктуры, еще в трех они близятся к финалу.

В этом году мы благоустраиваем 40 общественных территорий, идет обновление парковой инфраструктуры в 18 парках, благоустройство девяти лесопарков. Данные изменения коснутся более чем 3,2 миллиона жителей Московской области Михаил Хайкин министр благоустройства Подмосковья.

В 2021 году в Электростали появился новый парк — «Восточный», в Егорьевске благоустроили площадь Александра Невского и Советскую улицу, в Звездном Городке благоустроили территорию вокруг Первого озера, в Сергиевом Посаде преобразился Бульвар Кузнецова, в Дзержинском обновили детский парк «Сказка», набережную реки Клязьмы благоустроили в Орехово-Зуеве.

«В рамках регионального паркового стандарта ведется масштабная работа по обновлению парковой инфраструктуры. Более 500 элементов благоустройства появилось в 105 парках в этом году. Это и видеонаблюдение, открытие кафе, установка детских площадок, туалетных модулей», — добавил министр.

«Парки в лесу»

Михаил Хайкин напомнил, что начиная с 2021 года по поручению губернатора в Подмосковье запустили программу «Парки в лесу». В ее рамках благоустроят девять лесопарков в этом году, работы в семи уже завершены.

«Важно отметить, что на „Яндекс.Картах“ появляются объекты благоустройства. На карте отмечаются городские леса, лесопарки, парки культуры и отдыха, детские парки, сады, бульвары, скверы, а также объекты разнообразия услуг на озелененных территориях. Мы видим большое количество положительных отзывов», — отметил министр.

Благоустройство малых городов

Как сообщил министр, Подмосковье ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. За четыре года участия в конкурсе Московская область 27 раз победила. Уже реализовано 15 объектов, в шести завершают работы, рассказал Михаил Хайкин.

Дворы и детские площадки

Михаил Хайкин рассказал, что в Подмосковье за год было благоустроено 630 дворов, работы в 44 планируют завершить до конца ноября.

Министр добавил, что в текущем году было установлено 229 детских площадок по губернаторской программе. Также продолжается установка каруселей. В четырех подмосковных городах появились дизайнерские карусели от Дениса Симачева. Еще две карусели вскоре установят в Волоколамске и Чехове.

Освещение и транспорт

Уделили внимание и благоустройству железнодорожных станций, работы выполнили на 11 станциях МЦД и ж/д, также в регионе обустроили 966 пешеходных дорожек.

В рамках проекта «Светлый город» в Московской области выполнили обустройство 335 объектов наружного освещения, установили почти 12 тысяч светильников и проложили 338 километров линий освещения. Архитектурно-художественная подсветка до 1 декабря появится еще на 18 объектах.