Подмосковье вошло в лидеры по созданию доступной среды для инвалидов

Московская область вошла в число лидеров среди регионов по количеству зданий, адаптированных для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье работает программа «Доступная среда» на 2011–2025 годы. По словам Брынцалова, она имеет большое значение для улучшения качества жизни инвалидов.

«Развитие доступной или, как еще говорят, безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их техническими средствами реабилитации, расширение социальных гарантий — это приоритетное направление нашей деятельности», — отметил он.

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Сейчас в Подмосковье из семи тысяч социально значимых объектов под доступную среду адаптировали 65%. Также за три года создали 24 реабилитационных мини-центра для инвалидов.

«Мы стремимся активно использовать преимущества цифровизации. Например, в Подмосковье действует приложение для мобильных устройств „Мобильный Центр социальных услуг“. Приложение помогает инвалидам выбрать необходимые услуги и оперативно заказать их в ближайшем учреждении социального обслуживания по всей области», — уточнил Брынцалов.

Всего в Московской области проживают около 500 тысяч инвалидов. Среди них 19 тысяч детей.