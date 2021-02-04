Подмосковье продолжит поддерживать пострадавшие в пандемию отрасли экономики

Подмосковные власти продолжат поддерживать пострадавшие в пандемию отрасли экономики. Останутся инвестиционные программы и другие точечные меры. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Он подчеркнул, что эти меры позволят бизнесу вернуться к обычной работе, а экономике региона — к росту. Духин напомнил, что для торговых сетей региона действовали сниженные арендные ставки на протяжении трех кварталов 2020 года. Также владельцы площадей не платили налог на имущество. Вместе с принятыми эпидемическими мерами это позволило торговым центрам работать и спокойно пройти критическую фазу второй волны.

«Острой необходимости для введения дополнительных налоговых мер поддержки торговых центров сейчас нет», — заявил Вячеслав Духин.

Зампред регионального правительства напомнил, что сейчас в Подмосковье сняты почти все коронавирусные ограничения. Остаются только небольшие исключения, но бизнес вполне может работать в обычном режиме. Это касается в том числе и торговых центров.

Ранее владельцы торговых площадей через Российский совет торговых сетей попросили губернатора Андрея Воробьева снизить ставку налога на имущество, перенести срок уплаты налога на будущие годы, а также снизить ставку за аренду земли.

Сейчас эпидемическая ситуация в регионе стабилизировалась. Большая часть ограничений снята, поэтому бизнес может спокойно работать.