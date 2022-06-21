Подмосковье сохранило первое место в России по производству творога
Подмосковье закрепилось на первом месте по производству творога в России. Регион сохраняет лидерство на протяжении пяти лет.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, у Московской области стабильно лидирующие позиции по производству молочной продукции.
Лидирующую позицию нам удается удержать с 2018 года
Владислав Мурашов.
По его словам, в первом квартале произвели 20,95 тысячи тонн творога. Этим направлением занимаются фермы Подмосковья и свыше 20 областных предприятий.
«Их продукция реализуется не только на территории региона, но и за его пределами», — отметил Мурашов.
На производство влияют модернизация предприятий, закупка современного оборудование и запуск новых инвестиционных проектов.
Ранее Мурашов сообщил, что подмосковные производители мороженого заняли почти треть рынка России.