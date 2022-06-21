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    21 июня 2022, 10:48

    Подмосковье сохранило первое место в России по производству творога

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковье закрепилось на первом месте по производству творога в России. Регион сохраняет лидерство на протяжении пяти лет.

    Подмосковье сохранило первое место в России по производству творога | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, у Московской области стабильно лидирующие позиции по производству молочной продукции.

    Лидирующую позицию нам удается удержать с 2018 года

    Владислав Мурашов.

    По его словам, в первом квартале произвели 20,95 тысячи тонн творога. Этим направлением занимаются фермы Подмосковья и свыше 20 областных предприятий.

    «Их продукция реализуется не только на территории региона, но и за его пределами», — отметил Мурашов.

    Подмосковье сохранило первое место в России по производству творога | Изображение 2

    На производство влияют модернизация предприятий, закупка современного оборудование и запуск новых инвестиционных проектов.

    Ранее Мурашов сообщил, что подмосковные производители мороженого заняли почти треть рынка России.