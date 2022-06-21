Подмосковье сохранило первое место в России по производству творога

Подмосковье закрепилось на первом месте по производству творога в России. Регион сохраняет лидерство на протяжении пяти лет.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, у Московской области стабильно лидирующие позиции по производству молочной продукции.

Лидирующую позицию нам удается удержать с 2018 года Владислав Мурашов.

По его словам, в первом квартале произвели 20,95 тысячи тонн творога. Этим направлением занимаются фермы Подмосковья и свыше 20 областных предприятий.

«Их продукция реализуется не только на территории региона, но и за его пределами», — отметил Мурашов.

На производство влияют модернизация предприятий, закупка современного оборудование и запуск новых инвестиционных проектов.

Ранее Мурашов сообщил, что подмосковные производители мороженого заняли почти треть рынка России.