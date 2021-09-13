Подмосковье сохранило лидерство по производству сыра в России

Подмосковье произвело больше всего сыра в России по итогам семи месяцев. Регион сохранил лидерство в этом направлении, закрепившись на первом месте.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, за семь месяцев в области произвели 46,6 тысячи тонн сыра.

Это на 31,3% больше, чем год назад. Следом за Подмосковьем идет Алтайский край.

По объему производства сыров Московская область занимает первое место в России по итогам семи месяцев Сергей Воскресенский.

В Алтайском крае за семь месяцев получили 38,2 тысячи тонн сыра. По словам министра, Подмосковье уверенно сохраняет лидерство.

Основные предприятия, которые выводят область на первое место, — это «Хохланд Русланд» из Раменского округа, «Валио» из Одинцова, «РостАгроКомплекс» и «Зеленоградское» из Пушкино, «Лакталис Истра», «Дмитровский молочный завод», «Рузское молоко», «Шатурский» и другие.

На первое место по производству сыра Московская область вышла в начале 2021 года.