Подмосковье собрало первые 450 тонн клубники. Дожди не стали помехой
Весь остальной урожай получили в небольших агрокомплексах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Дожди в Подмосковье немного снизили темпы сбора клубники, но они не окажут негативного влияния на итоги урожаяАндрей Разин.
Клубнику в открытом грунте производят около восьми крупных предприятий Подмосковья. Из них шесть делают товарную, еще два сосредоточены преимущественно на рассаде.
«Купить клубнику можно непосредственно в хозяйствах по сбору ягоды и на организованных площадках Подмосковья и столицы», — подчеркнул Разин.
Цены варьируются от 350 до 400 рублей за килограмм. В прошлом году предприятия собрали в открытом грунте 1,2 тысячи тонн, а в этом планируют увеличить показатели.
С июля ягода станет вытеснять с прилавков импортную. Продажа клубники продлится до августа.