Подмосковье собрало первые 450 тонн клубники. Дожди не стали помехой

Подмосковные аграрии собрали около 450 тонн первой клубники. Лидером стал самый крупный производитель ягоды в регионе — ЗАО «Совхоз имени Ленина». Там собрали 400 тонн, а на втором месте оказалась «Русская ягода» в Луховицах — 30 тонн.

Весь остальной урожай получили в небольших агрокомплексах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Дожди в Подмосковье немного снизили темпы сбора клубники, но они не окажут негативного влияния на итоги урожая Андрей Разин.

Клубнику в открытом грунте производят около восьми крупных предприятий Подмосковья. Из них шесть делают товарную, еще два сосредоточены преимущественно на рассаде.

«Купить клубнику можно непосредственно в хозяйствах по сбору ягоды и на организованных площадках Подмосковья и столицы», — подчеркнул Разин.

Цены варьируются от 350 до 400 рублей за килограмм. В прошлом году предприятия собрали в открытом грунте 1,2 тысячи тонн, а в этом планируют увеличить показатели.

С июля ягода станет вытеснять с прилавков импортную. Продажа клубники продлится до августа.